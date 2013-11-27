芝加哥期市：玉米期货在感恩节假期前持稳

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘基本持稳，投资者在美国感恩节假期前调整头寸。
期货市场周四休市，周五1430 GMT恢复交易。
如果未能在气温降至接近华氏零度(摄氏零下18度)前降雪，美国大平原的部分小麦可能受损。 12月玉米合约 跌1-1/4美分，报4.17-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为357,415口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。