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市场报道 | 2013年 11月 28日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：玉米期货在感恩节假期前持稳

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘基本持稳，投资者在美国感恩节假期前调整头寸。

期货市场周四休市，周五1430 GMT恢复交易。

如果未能在气温降至接近华氏零度(摄氏零下18度)前降雪，美国大平原的部分小麦可能受损。 　　12月玉米合约 跌1-1/4美分，报4.17-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为357,415口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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