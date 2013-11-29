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市场报道 | 2013年 11月 30日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，受大豆/玉米价差交易影响

路透11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑，交易商称因在又一周大豆有强劲的出口需求后，交易商卖出玉米，同时买入大豆和豆粕。今日为感恩节后一日，交易时间缩短。

近月玉米期货 跌至4.13美元，为11月19日触及三年低点4.10-3/4美元以来最低，之后缩减跌幅，结算价报4.15-1/4美元，跌2美分。

CBOT报告，在12月玉米期货的首个交割通知日没有交割，符合市场预期的交割0-200口。

美国农业部报告，最近一周出口销售美国玉米100.7万吨，接近预估区间80-110万吨的上端。

本周，12月玉米期货收低7美分，或1.7%，本月大跌3%，为连跌第三个月，因美国农户结束玉米收割，产量创新高。

今日CBOT玉米期货成交量预计为132,284口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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