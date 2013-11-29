芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，受大豆/玉米价差交易影响

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑，交易商称因在又一周大豆有强劲的出口需求后，交易商卖出玉米，同时买入大豆和豆粕。今日为感恩节后一日，交易时间缩短。
近月玉米期货 跌至4.13美元，为11月19日触及三年低点4.10-3/4美元以来最低，之后缩减跌幅，结算价报4.15-1/4美元，跌2美分。
CBOT报告，在12月玉米期货的首个交割通知日没有交割，符合市场预期的交割0-200口。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国玉米100.7万吨，接近预估区间80-110万吨的上端。
本周，12月玉米期货收低7美分，或1.7%，本月大跌3%，为连跌第三个月，因美国农户结束玉米收割，产量创新高。
今日CBOT玉米期货成交量预计为132,284口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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