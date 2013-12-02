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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，跌至三年低点后逢低承接买盘进场

路透12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商称在近月合约跌至三年新低4.10美元后有逢低承接买盘进场。

远月合约收盘基本持平。

未经证实的市场传闻称，中国可能又拒收了美国玉米船货，因未批准的转基因类别，消息也令市场承压。

另外，新华社报导，中国启动粮食临时收储，严禁收购进口玉米大豆，因目前进口的大豆、玉米很多都是转基因食品，收进粮库与国内粮食混淆在一起，将增加粮食风险。

美国农业部公布，最近一周出口检验美国玉米3,566.1万蒲式耳，高于预估区间2,700-3,100万。

近月玉米期货 结算价报4.16-1/2美元，涨1-1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为174,374口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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