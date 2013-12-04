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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 14:52 BJT

更正-芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补及小麦期货上涨

(因译文有误，第二段应为“玉米期货”的报价，非“小麦期货”)

路透12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商称因空头回补和小麦市场升势。

CBOT-12月玉米期货 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.22美元。

投资人担心美国玉米向中国的出口，令玉米升势放缓。

交易商周二指出，中国检疫当局在更多批美国进口玉米中发现未经批准的转基因成分，可能遭到退运。上个月中国已退运一批美国进口玉米。

12月玉米期货低于所有关键移动均线切入位，九日相对强弱指标(RSI)为50。

今日CBOT玉米期货成交量预计为173,119口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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