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市场报道 | 2013年 12月 6日 星期五 05:54 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于获利了结和美国玉米出口不振

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，受累于获利了结以及美国农业部报告称上周玉米出口销售低于预期。

CBOT-12月玉米合约 收跌2-3/4，报每蒲式耳4.22-3/4美元。

美国农业部周四表示，上周出口销售美国玉米59.36万吨，低于预估的85-95万吨。

在下周农业部公布月度供需报告前，市场开始出现轧平仓位操作。

分析师的平均预期为，2013/14年美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳，低于农业部11月预估的18.87亿蒲式耳。

分析师平均预期，2013/14年全球玉米结转库存为1.633亿吨，低于农业部11月预期的1.6433亿吨。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为51。

今日CBOT玉米期货成交量预计为169,220口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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