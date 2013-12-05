芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于获利了结和美国玉米出口不振

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，受累于获利了结以及美国农业部报告称上周玉米出口销售低于预期。
CBOT-12月玉米合约 收跌2-3/4，报每蒲式耳4.22-3/4美元。
美国农业部周四表示，上周出口销售美国玉米59.36万吨，低于预估的85-95万吨。
在下周农业部公布月度供需报告前，市场开始出现轧平仓位操作。
分析师的平均预期为，2013/14年美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳，低于农业部11月预估的18.87亿蒲式耳。
分析师平均预期，2013/14年全球玉米结转库存为1.633亿吨，低于农业部11月预期的1.6433亿吨。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为51。
今日CBOT玉米期货成交量预计为169,220口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)