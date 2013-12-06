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市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补

路透12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因空头回补，且尽管美国玉米供应充足，但农户卖出缓慢。

CBOT-12月玉米合约 收高1-1/4，报每蒲式耳4.24美元。

在下周二美国农业部发布12月产量和供需报告前，市场有轧平仓位动作。

路透访查的分析师预估均值为，2013/14年度美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳，低于11月预估的18.87亿。

中国农业部发言人周五表示，对于进口美国转基因玉米MIR162，有关部门仍在评审其补充材料和实验数据。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为52。

今日CBOT玉米期货成交量预计为152,740口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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