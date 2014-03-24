芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨2%，受出口数据和小麦期货升势带动

投行观点：Synchrony Financial目标价由45下调至40美元，评级为买入--Jefferies
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路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨超过2%，为约两周来最大单日 升幅，交易商称因出口检验数据优于预期，且小麦价格大涨。
美国农业部公布，截至3月20日该周出口检验玉米114万吨，高于预估的80-100万吨。
小麦期货大涨多达3%，因担心天气干燥可能影响美国大平原主要种植区的作物生长。
5月玉米合约 收高11美分，报每蒲式耳4.90美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,570口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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