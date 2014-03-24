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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨2%，受出口数据和小麦期货升势带动

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨超过2%，为约两周来最大单日　升幅，交易商称因出口检验数据优于预期，且小麦价格大涨。

美国农业部公布，截至3月20日该周出口检验玉米114万吨，高于预估的80-100万吨。

小麦期货大涨多达3%，因担心天气干燥可能影响美国大平原主要种植区的作物生长。

5月玉米合约 收高11美分，报每蒲式耳4.90美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,570口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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