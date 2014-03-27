芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1.6%，因美国出口销售优于预期

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月21日
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透芝加哥3月27日 - 美国玉米期货周四上扬逾1%，从两日连跌中反弹，并触及三周高位，交易商称因此前美国公布的出口销售优于预期。
美国农业部在周度出口销售报告中公布，上周出口美国玉米140万吨，分析师预估为52.5-72.5万吨。
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，预计2013/14年度阿根廷玉米产量为2,400万吨，因天气良好，较之前预估上调了50万吨。
国际谷物理事会(IGC)周四表示，预计2014/15年度全球小麦产量将小幅减少，玉米产量可能增加。
5月玉米期货 收高7-1/2美分，报4.92美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,777口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透香港4月21日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建周五称，委任澳洲外交贸易部前职业外交官Paul Joseph Tighe为公司独立非执行董事，即日生效。
路透台北4月21日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7