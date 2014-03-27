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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1.6%，因美国出口销售优于预期

路透芝加哥3月27日 - 美国玉米期货周四上扬逾1%，从两日连跌中反弹，并触及三周高位，交易商称因此前美国公布的出口销售优于预期。

美国农业部在周度出口销售报告中公布，上周出口美国玉米140万吨，分析师预估为52.5-72.5万吨。

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，预计2013/14年度阿根廷玉米产量为2,400万吨，因天气良好，较之前预估上调了50万吨。

国际谷物理事会(IGC)周四表示，预计2014/15年度全球小麦产量将小幅减少，玉米产量可能增加。

5月玉米期货 收高7-1/2美分，报4.92美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,777口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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