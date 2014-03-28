芝加哥期市：CBOT近月玉米期货收平，在下周一农业部报告前出现盘整

路透芝加哥3月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周五收平，交易商称在下周一美国农业部发布作物报告前投资人整固仓位，且小麦期货大跌也令玉米期货承压。

交投最为活跃的5月玉米期货 本周大涨约3%，在所有主要移动均线切入位之上，强劲的出口和国内需求在今年多数时间提振谷物价格。