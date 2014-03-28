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市场报道 | 2014年 3月 29日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT近月玉米期货收平，在下周一农业部报告前出现盘整

路透芝加哥3月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周五收平，交易商称在下周一美国农业部发布作物报告前投资人整固仓位，且小麦期货大跌也令玉米期货承压。

交投最为活跃的5月玉米期货 本周大涨约3%，在所有主要移动均线切入位之上，强劲的出口和国内需求在今年多数时间提振谷物价格。

周五小麦期货大跌2%，因预计美国大平原南部种植区将迎来降雨。

5月玉米期货 收平，报4.92美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为254,622口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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