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市场报道 | 2014年 4月 1日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及七个月高位，因农业部下调玉米种植面积预估

路透芝加哥3月31日 - 美国玉米期货周一劲升约2%，至9月以来最高，逆转稍早的跌势，交易商称，因美国农业部种植报告预计美国玉米种植面积不及分析师预期。

玉米期货本月连涨第四个月，涨幅为10%，本季攀升约19%，为2010年第四季以来最大季度涨幅。

美国农业部年度春播报告称，农户将种植9,170万英亩玉米，为2010年以来最小种植面积，且较市场预期少100万英亩。

农业部的另一份报告显示，截至3月27日当周出口检验美国玉米132万吨，高于95-115万吨分析师预估区间的高端。 　　5月玉米合约 升10美分，报5.02美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为583,818口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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