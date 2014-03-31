芝加哥期市：玉米期货触及七个月高位，因农业部下调玉米种植面积预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥3月31日 - 美国玉米期货周一劲升约2%，至9月以来最高，逆转稍早的跌势，交易商称，因美国农业部种植报告预计美国玉米种植面积不及分析师预期。
玉米期货本月连涨第四个月，涨幅为10%，本季攀升约19%，为2010年第四季以来最大季度涨幅。
美国农业部年度春播报告称，农户将种植9,170万英亩玉米，为2010年以来最小种植面积，且较市场预期少100万英亩。
农业部的另一份报告显示，截至3月27日当周出口检验美国玉米132万吨，高于95-115万吨分析师预估区间的高端。 5月玉米合约 升10美分，报5.02美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为583,818口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。