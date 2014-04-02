芝加哥期市：玉米期货急跌2%，受累于获利了结和农户卖盘

路透芝加哥4月2日 - 美国玉米期货周三急跌2%，录得三周来最大单日跌幅，交易商称，因农户加大销售力度，以及投资者在价格触及七个月高位后锁定获利。

交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 盘中触及4.90-1/2美元的低位，但在10日移动均线寻获支撑，收盘下跌11-3/4美分，报每蒲式耳4.95-3/4美元。

美国能源管理局称，截至3月28日当周，乙醇日均产量为92.2万桶，较之前一周增加了3.7万桶，上周总产量为年内迄今最高。生物燃料库存增加22.2万桶，至1,588万桶。

今日CBOT玉米期货成交量预计为353,247口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)