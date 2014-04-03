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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因低吸买盘及美国出口销售强劲

路透芝加哥4月3日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周一收高，从昨日大跌中反弹，交易商称因出口销售及出运强劲相关的低吸买盘。

美国因天气寒冷潮湿可能导致春耕推迟也支撑玉米期货，CBOT新作12月期货涨幅略高于旧作合约。

美国农业部报告，截至3月27日该周，美国玉米出口销售96万吨，符合分析师预估的85-115万吨区间。

美国农业部还公布，该周玉米付运142.5万吨，为近五年最高。

美国农业部报告，上周中国取消22.14万吨的美国玉米订单，自11月未经许可转基因玉米纠纷后已拒绝超过100万吨玉米。

5月玉米期货 收高4-1/4美分，报5.00美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为261,037口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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