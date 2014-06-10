芝加哥期市：CBOT玉米挫至四个月低位，因美国中西部天气近乎理想

路透芝加哥6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二扭转稍早升势转跌，在最后几秒钟触及日低，交易商称因美国中西部玉米种植带作物生长条件近乎理想，给期货带来压力。

在美国农业部周三发布月度供需报告前，投资人有仓位调整动作，也令期价承压。分析师普遍预计农业部将上调2013/14年度玉米结转库存。

交投最为活跃的7月玉米期货 跌至4.44-3/4美元的四个月新低，新作12月合约 则跌至4.43-3/4美元的近五个月低点。

阿根廷罗萨里奥谷物交易所周二表示，阿根廷2013/14年度玉米产量可能达到2,450万吨，上月预估为2,390万吨。

7月玉米期货收低5-1/2美分，报4.45-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为348,981口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)