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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米挫至逾四个月新低，因美国农业部上调全球库存预估

路透芝加哥6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第三日下滑，跌至逾四个月低点，交易商称，因美国农业部上调全球玉米供应预估。

美国农业部在月度供需报告中上调了巴西、印度、乌克兰、俄罗斯和欧盟的玉米产量预估，维持美国产量预估不变，但表示作物生长状况是2007年来最好的。

报告发布后，玉米期货大跌1%，近月7月玉米期货 触及1月30日来最低。7月合约较12月合约 折让达1美分，为三个月最大。

分析师警告，玉米期货可能进一步下滑，因预计美国农业部在未来的报告中可能上调单产和产量预估。美国农业部下一份重要产量报告将在6月30日发布。

7月玉米期货 收低4-1/2美分，报4.41美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为424,537口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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