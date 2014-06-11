芝加哥期市：CBOT玉米挫至逾四个月新低，因美国农业部上调全球库存预估

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透芝加哥6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第三日下滑，跌至逾四个月低点，交易商称，因美国农业部上调全球玉米供应预估。
美国农业部在月度供需报告中上调了巴西、印度、乌克兰、俄罗斯和欧盟的玉米产量预估，维持美国产量预估不变，但表示作物生长状况是2007年来最好的。
报告发布后，玉米期货大跌1%，近月7月玉米期货 触及1月30日来最低。7月合约较12月合约 折让达1美分，为三个月最大。
分析师警告，玉米期货可能进一步下滑，因预计美国农业部在未来的报告中可能上调单产和产量预估。美国农业部下一份重要产量报告将在6月30日发布。
7月玉米期货 收低4-1/2美分，报4.41美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为424,537口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)