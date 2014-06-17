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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至近四个月低点，因美国作物生长条件有利

路透芝加哥6月17日 - 美国玉米期货周二连跌第二日，收盘接近四个月低点，交易商称，美国中西部种植带生长条件有利，带动了投资基金的卖盘。

在触及新低后，玉米期货尾盘缩减跌幅。交投最活跃的7月合约 触及1月10日来的最低水准，新作12月合约 接近1月10日所创的合约低点。

美国中西部作物生长条件为20年最好，投资人继续结清多头仓位。

美国农业部称，民间出口商报告，向墨西哥出口了13.45万吨美国玉米。

7月玉米期货 收低2-1/4美分，报4.38-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为264,337口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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