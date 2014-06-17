芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至近四个月低点，因美国作物生长条件有利

路透芝加哥6月17日 - 美国玉米期货周二连跌第二日，收盘接近四个月低点，交易商称，美国中西部种植带生长条件有利，带动了投资基金的卖盘。

在触及新低后，玉米期货尾盘缩减跌幅。交投最活跃的7月合约 触及1月10日来的最低水准，新作12月合约 接近1月10日所创的合约低点。