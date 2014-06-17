芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至近四个月低点，因美国作物生长条件有利

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥6月17日 - 美国玉米期货周二连跌第二日，收盘接近四个月低点，交易商称，美国中西部种植带生长条件有利，带动了投资基金的卖盘。
在触及新低后，玉米期货尾盘缩减跌幅。交投最活跃的7月合约 触及1月10日来的最低水准，新作12月合约 接近1月10日所创的合约低点。
美国中西部作物生长条件为20年最好，投资人继续结清多头仓位。
美国农业部称，民间出口商报告，向墨西哥出口了13.45万吨美国玉米。
7月玉米期货 收低2-1/4美分，报4.38-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为264,337口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。