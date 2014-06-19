芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因美国中西部个别地区洪涝

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大涨近2%，至逾一周最高，交易商称因投资人担心美国中西部种植带北部个别地区出现洪涝，可能令部分近期播种的作物受损。
玉米期货在交易日最后几秒钟升至日高，连涨两个交易日，从周一触及的三个月低点反弹。
国内现货市场表现强劲也支撑期价，近月7月合约 受多头价差交易反弹带动。
爱荷华州北部、明尼苏达州和达科他州遭遇强降雨，可能令个别地区作物受损，因目前重新播种已经太迟。
美国农业部公布，上周新作及旧作玉米出口18.8万吨，低于分析师预估区间的低端。
7月玉米期货 收高9美分，报4.50-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为287,700口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。