版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 20日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因美国中西部个别地区洪涝

路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大涨近2%，至逾一周最高，交易商称因投资人担心美国中西部种植带北部个别地区出现洪涝，可能令部分近期播种的作物受损。

玉米期货在交易日最后几秒钟升至日高，连涨两个交易日，从周一触及的三个月低点反弹。

国内现货市场表现强劲也支撑期价，近月7月合约 受多头价差交易反弹带动。

爱荷华州北部、明尼苏达州和达科他州遭遇强降雨，可能令个别地区作物受损，因目前重新播种已经太迟。

美国农业部公布，上周新作及旧作玉米出口18.8万吨，低于分析师预估区间的低端。

7月玉米期货 收高9美分，报4.50-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为287,700口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐