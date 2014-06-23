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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，因美国天气状况有利作物生长

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫约2%，交易商称，因美国中西部玉米种植带整体天气状况有利作物生长，收成前景良好，促使投资基金结清仓位。

交投最活跃的7月玉米 盘中稍早触及两周最高，但未能守住升势，收挫8-3/4美分，报4.44-1/2美元，为逾一个月最大单日跌幅。

新作12月玉米 跌9-1/2美分，受投资人密切关注的7月/12月玉米期货升水收报2-1/4美分。

美国农业部周一报告显示，截至6月19日该周出口检验玉米987,936吨，符合分析师预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为303,009口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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