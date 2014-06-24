芝加哥期市：CBOT玉米期货续跌，因技术性卖压及生长条件有利

《中国报摘》--中国证券报4月24日
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连跌第二日，交易商称因技术性卖压及整体生长条件对作物有利。
交易商表示，稍早玉米期货一度小涨，从昨日大跌中反弹。但旧作7月合约 和新作12月合约 上探10日移动均线切入位水准后都未能攻克，引发新一轮抛压。期货价格仍高于上周触及的四个月低点。
美国农业部周一收盘后公布的数据显示，玉米优良率降低，但符合分析师预估。
在美国农业部下周一发布季度库存和种植面积报告前，投资人也在均衡仓位。根据路透访查的分析师，市场普遍预计美国玉米种植面积要比3月春季预估的高。
7月玉米 收挫1-1/2美分，报4.43美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为301,776口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。