芝加哥期市：CBOT玉米期货续跌，因技术性卖压及生长条件有利

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连跌第二日，交易商称因技术性卖压及整体生长条件对作物有利。

交易商表示，稍早玉米期货一度小涨，从昨日大跌中反弹。但旧作7月合约 和新作12月合约 上探10日移动均线切入位水准后都未能攻克，引发新一轮抛压。期货价格仍高于上周触及的四个月低点。

美国农业部周一收盘后公布的数据显示，玉米优良率降低，但符合分析师预估。

在美国农业部下周一发布季度库存和种植面积报告前，投资人也在均衡仓位。根据路透访查的分析师，市场普遍预计美国玉米种植面积要比3月春季预估的高。

7月玉米 收挫1-1/2美分，报4.43美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为301,776口。(完)

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