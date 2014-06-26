芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因USDA发布报告前有仓位调整

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在四个月交易日内首日收高，交易商称，跟随大豆期货大涨走势，且在下周一政府发布作物报告前交易商调整仓位。

新作12月玉米期货 涨幅超过旧作7月合约 ，市场密切关注的两合约价差降至一周最低的3-4美分。

大豆期货大涨，因出口销售强劲，助燃供应忧虑。

分析师普遍预计，下周一美国农业部(USDA)将预计今秋玉米产量创纪录，但分析师和气象学家表示，中西部北部地区强降雨可能造成一定的产量损失。

投资人继续将7月合约展期至9月及12月合约。周三，7月期货的未平仓合约减少40,145口，至133.6万口的一个月最低。

美国农业部报告，上周出口销售2013/14年度付运的玉米32.14万吨，2014/15年度付运的玉米23.21万吨，在分析师预估区间高端。

7月玉米 收高1-3/4美分，报4.42-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为346,978口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)