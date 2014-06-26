芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因USDA发布报告前有仓位调整

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在四个月交易日内首日收高，交易商称，跟随大豆期货大涨走势，且在下周一政府发布作物报告前交易商调整仓位。
新作12月玉米期货 涨幅超过旧作7月合约 ，市场密切关注的两合约价差降至一周最低的3-4美分。
大豆期货大涨，因出口销售强劲，助燃供应忧虑。
分析师普遍预计，下周一美国农业部(USDA)将预计今秋玉米产量创纪录，但分析师和气象学家表示，中西部北部地区强降雨可能造成一定的产量损失。
投资人继续将7月合约展期至9月及12月合约。周三，7月期货的未平仓合约减少40,145口，至133.6万口的一个月最低。
美国农业部报告，上周出口销售2013/14年度付运的玉米32.14万吨，2014/15年度付运的玉米23.21万吨，在分析师预估区间高端。
7月玉米 收高1-3/4美分，报4.42-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为346,978口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。