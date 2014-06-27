芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，受助于美国农业部报告公布前的头寸调整

路透芝加哥6月27日 - 美国玉米期货周五小幅收涨，交易商称，因投资者在政府下周一公布库存和种植面积报告前调整头寸。市场预计，报告将显示美国玉米供应充裕，秋季收成创纪录。

周线图上，玉米本周下跌约2%，过去七周中有六周下跌。

新作12月合约 跑赢旧作7月合约 ，因交易商继续在周一首个交割通知日前，将7月合约展期。

备受关注的7月较12月合约价差降至7月合约贴水3美分，为2月28日以来最大贴水。

交易商和分析师称，美国谷物和油籽现货价格走坚，应限制CBOT-7月合约在下周一首个交割通知日的交割。

预报显示，未来几日中西部作物种植带将有零星降雨，气温较高，非常有利于作物的生长。美国农业部称，本作物季开局作物的生长状况为约20年来最佳。

农业部周一将公布季度库存和种植面积报告，一项路透调查显示，分析师预计报告将显示库存为四年来最大，收成为有史以来最大。 7月玉米合约 升1/4美分，报443美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为354,684口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)