芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，受累于昨日大跌后的后续卖盘

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透芝加哥7月1日 - 美国玉米期货周二连跌第二日，受累于周一大跌后的后续卖盘，但市场在隔夜交易中触及合约新低后进行盘整。
芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 盘中触及1月10日以来最低。该合约在过去两个交易日累计下跌4.5%。
显示国内库存大于预期的美国农业部库存报告继续重要旧作合约。
中西部很多地区天气状况良好，有利于作物生长，使今秋丰产的可能性增加。新作合约因此承压。
农业部周一晚些时候报告称，截至6月29日当周，美国玉米优良率为75%，较之前一周高1个百分点，且高于市场预期。 7月玉米合约 跌1-1/2美分，报4.22-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为282,564口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。