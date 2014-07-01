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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，受累于昨日大跌后的后续卖盘

路透芝加哥7月1日 - 美国玉米期货周二连跌第二日，受累于周一大跌后的后续卖盘，但市场在隔夜交易中触及合约新低后进行盘整。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 盘中触及1月10日以来最低。该合约在过去两个交易日累计下跌4.5%。

显示国内库存大于预期的美国农业部库存报告继续重要旧作合约。

中西部很多地区天气状况良好，有利于作物生长，使今秋丰产的可能性增加。新作合约因此承压。

农业部周一晚些时候报告称，截至6月29日当周，美国玉米优良率为75%，较之前一周高1个百分点，且高于市场预期。 　　7月玉米合约 跌1-1/2美分，报4.22-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为282,564口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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