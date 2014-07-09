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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货接近四年低位，因美国作物生长条件理想

路透芝加哥7月9日 - 美国玉米期货货周三跌至近四年低点，交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想，且因投资人结清多头仓位，建立新的空头仓位。

从持续的技术图表来看，玉米期货跌至2010年8月来最低，而交投最活跃的9月 和12月期货 创下合约新低，连跌七个交易日，为去年9月来最长跌势。

CME Group数据显示，在周二下跌中，未平仓合约连续第三日增加，显示有新的空头押注。

农业气象学家表示，预报下周气温降低，对玉米作物理想，因玉米作物正在对产量关键的授粉期。

根据路透调查，分析师平均预计美国农业部周五将在月报中上调目前2013/14市场年度以及9月1日开始的2014/15年度玉米结转库存预估。

巴西上调2013/14年度玉米产量预估，由上月的7,789万吨上调至7,820万吨，指因产量优于预期。

7月玉米合约 跌4-1/4美分，收报4.04美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为248,122口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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