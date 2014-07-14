芝加哥期市：CBOT玉米期货10日来首日收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥7月14日 - 美国玉米期货周一从四年低位反弹，10日来首日上涨，交易商称，因在出现技术性超卖后受低吸买盘推动反弹。

CBOT-9月合约 和12月玉米合约 稍早触及新低，后反弹，收盘小涨。 玉米期货 的14日相对强弱指标周一逼近19，为近10年来最低。指标低于30为超卖。

据称市场还出现少量空头回补。周五市场下跌时，未平仓合约增至132.2万口，为逾两周来最多，暗示投资者的看空押注增加。

交易商称，美国中西部作物种植带气温不高，为玉米在关键授粉期的生长提供了理想的条件。有关今秋玉米收成可能连续第二年创纪录的预期打压玉米价格。

CBOT-7月玉米期货 于1701 GMT到期，报3.90美元，为合约低位。

芝加哥商业交易所集团称，今日有五口7月合约交割，截至周三的交割期内，总计有31口合约交割。

分析师周一表示，预计上周玉米优良率可能在14年高位，因中西部平均气温较低，且土壤湿度充分。 9月玉米合约 升3-1/4美分，报3.81-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为205,765口。(完)

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