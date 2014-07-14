芝加哥期市：CBOT玉米期货10日来首日收涨，受助于低吸买盘

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥7月14日 - 美国玉米期货周一从四年低位反弹，10日来首日上涨，交易商称，因在出现技术性超卖后受低吸买盘推动反弹。
CBOT-9月合约 和12月玉米合约 稍早触及新低，后反弹，收盘小涨。 玉米期货 的14日相对强弱指标周一逼近19，为近10年来最低。指标低于30为超卖。
据称市场还出现少量空头回补。周五市场下跌时，未平仓合约增至132.2万口，为逾两周来最多，暗示投资者的看空押注增加。
交易商称，美国中西部作物种植带气温不高，为玉米在关键授粉期的生长提供了理想的条件。有关今秋玉米收成可能连续第二年创纪录的预期打压玉米价格。
CBOT-7月玉米期货 于1701 GMT到期，报3.90美元，为合约低位。
芝加哥商业交易所集团称，今日有五口7月合约交割，截至周三的交割期内，总计有31口合约交割。
分析师周一表示，预计上周玉米优良率可能在14年高位，因中西部平均气温较低，且土壤湿度充分。 9月玉米合约 升3-1/4美分，报3.81-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为205,765口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nL2N0PP1FN (编译 母红; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。