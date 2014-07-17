版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 05:22 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第二日，受空头回补和小麦期货升势带动

路透芝加哥7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，连升第二日，交易商称因出口销售强劲带动空头回补，且小麦期货大涨。

但美国中西部种植带作物生长条件近乎理想限制了期货的升幅，交投最活跃的9月玉米期货 和12月期货 收盘较日高低约10美分。

因预期秋季美国玉米产量创纪录，近月玉米期货 仍徘徊在四年低点附近。

CBOT小麦期货 跳升约2%，因担心一马来西亚客机在乌克兰被击落，可能引发黑海地区主要的谷物出口中心地缘政治紧张局势进一步升温。

美国农业部报告，截至7月10日该周出口销售玉米106.8万吨，高于分析师预估。

　　9月玉米合约 升1-1/4美分，收报3.79-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为292,158口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐