芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低位，因美国天气状况理想

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透芝加哥7月22日 - 美国玉米期货周二扭转稍早升势收低，在交易日最后时刻创下合约新低，交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想。
交投最活跃的9月合约 和玉米合约 刷新合约低点，下挫约1%，连跌第三日。
美国农业部周一收盘后公布，玉米优良率保持在多年高位。而农业气象学家认为，在玉米进入关键的授粉期之际，长期天气预报显示对作物生长没有什么威胁。
9月玉米合约 跌3-3/4美分，收报3.60-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为155,217口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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