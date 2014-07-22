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市场报道 | 2014年 7月 23日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低位，因美国天气状况理想

路透芝加哥7月22日 - 美国玉米期货周二扭转稍早升势收低，在交易日最后时刻创下合约新低，交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想。

交投最活跃的9月合约 和玉米合约 刷新合约低点，下挫约1%，连跌第三日。

美国农业部周一收盘后公布，玉米优良率保持在多年高位。而农业气象学家认为，在玉米进入关键的授粉期之际，长期天气预报显示对作物生长没有什么威胁。

　　9月玉米合约 跌3-3/4美分，收报3.60-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为155,217口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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