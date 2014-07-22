芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低位，因美国天气状况理想

路透芝加哥7月22日 - 美国玉米期货周二扭转稍早升势收低，在交易日最后时刻创下合约新低，交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想。

交投最活跃的9月合约 和玉米合约 刷新合约低点，下挫约1%，连跌第三日。

美国农业部周一收盘后公布，玉米优良率保持在多年高位。而农业气象学家认为，在玉米进入关键的授粉期之际，长期天气预报显示对作物生长没有什么威胁。