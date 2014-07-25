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市场报道 | 2014年 7月 26日 星期六 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受逢低承接买盘带动收高，但连跌第五周

路透芝加哥7月25日 - 美国玉米期货周五小幅收高，交易商称因逢低承接卖盘，但本周玉米期货连跌第五周。

空头价差交易令9月合约 较12月合约 贴水扩阔至9美分，为11月来最大。

按持续的图表来看，近月合约 徘徊在近四年低点附近，本周跌幅为1.7%，在过去11周内为第10周收低。

CME Group表示，未平仓合约周四增至137.1万口，为逾一个月最多，成交量为251,308口。

　　9月玉米合约 升1-1/2美分，收报3.63美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为215,548口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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