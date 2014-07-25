芝加哥期市：CBOT玉米期货受逢低承接买盘带动收高，但连跌第五周

路透芝加哥7月25日 - 美国玉米期货周五小幅收高，交易商称因逢低承接卖盘，但本周玉米期货连跌第五周。

空头价差交易令9月合约 较12月合约 贴水扩阔至9美分，为11月来最大。

按持续的图表来看，近月合约 徘徊在近四年低点附近，本周跌幅为1.7%，在过去11周内为第10周收低。