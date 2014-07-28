芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第二日，受逢低承接和大豆期货上扬带动

路透芝加哥7月28日 - 美国玉米期货周一连升第二个交易日，交易商称因投资人在上周挫至四年低点后逢低承接。

中国持续买入以及美国中西部部分地区天气干燥，带动大豆期货大涨，也推高玉米期货。

交易商表示，9月 和12月玉米期货 均在10日移动均线遭遇阻力，美国今年收成料创新高也抑制期价。

CME Group数据显示，玉米的未平仓合约周五连续第七日增加，至137.7万口，为6月19日来最高。

分析师预计，美国农业部2000GMT将发布的作物报告显示，玉米优良率将稳定在10年来同期最好水准。

周一稍早，美国农业部报告称，截至7月24日该周，出口检验玉米805,365吨，低于分析师预估区间的低端，且为2月20日该周以来最低。

9月玉米合约 升4-3/4美分，收报3.67-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为176,420口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)