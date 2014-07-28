芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第二日，受逢低承接和大豆期货上扬带动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥7月28日 - 美国玉米期货周一连升第二个交易日，交易商称因投资人在上周挫至四年低点后逢低承接。
中国持续买入以及美国中西部部分地区天气干燥，带动大豆期货大涨，也推高玉米期货。
交易商表示，9月 和12月玉米期货 均在10日移动均线遭遇阻力，美国今年收成料创新高也抑制期价。
CME Group数据显示，玉米的未平仓合约周五连续第七日增加，至137.7万口，为6月19日来最高。
分析师预计，美国农业部2000GMT将发布的作物报告显示，玉米优良率将稳定在10年来同期最好水准。
周一稍早，美国农业部报告称，截至7月24日该周，出口检验玉米805,365吨，低于分析师预估区间的低端，且为2月20日该周以来最低。
9月玉米合约 升4-3/4美分，收报3.67-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为176,420口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。