芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低点，因美国产量前景及降雨有利作物

路透芝加哥8月1日 - 美国玉米期货周五大跌逾1%，收盘前几秒钟触及合约新低及四年低点，交易商称受创纪录产量前景及中西部将有对作物有利的降雨影响。
大豆期货<0#S:>大跌约2%也令玉米期价承压。农业气象学家表示，周五有零星降雨，较长期天气预报显示天气更为潮湿。
从连贯的技术图表看，近月玉米期货 本周大跌约3%，为连跌六周，是五年来最长跌势。
Doane Advisory Services预计今年美国玉米产量达到创纪录的144.43亿蒲式耳，单产达到172.3蒲式耳。
9月玉米合约 下挫4-1/2美分，收报3.52-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为203,040口。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)