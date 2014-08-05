芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因降雨和丰收前景

路透芝加哥8月5日 - 美国玉米期货周二下滑，四日内第三次收低，交易商称因美国中西部全面降雨，巩固了对今秋丰收的预估。

近月玉米期货 守住了上周触及的近四年低点支撑位。

美国农业部周一收盘后发布的作物等级报告显示，玉米优良率降幅大于预期，这也限制了价格的跌幅。

民间分析机构Informa Economics周二将美国玉米产量预估上调至139.88亿蒲式耳，去年为137.31亿。单产预估为创纪录的168.0蒲式耳，高于美国农业部目前预估。

INTL FCStone预计美国今年玉米产量为144.55亿蒲式耳，单产为172.4蒲式耳。Farm Futures Magazine的预估值则分别为143.31亿和171.06蒲式耳。

9月玉米合约 跌2-1/2美分，收报3.56-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为167,611口。(完)

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