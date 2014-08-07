芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因遭遇获利了结及需求疲弱

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透芝加哥8月7日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑，交易商称因遭遇获利了结，及需求疲弱和丰收预期。
期价在本月稍早触及的近四年低点寻获支撑，限制了跌幅。
近月玉米合约 周三曾升至一周高位。
美国农业部周四早表示，周度出口旧作玉米12.09万吨，新作玉米出口销售75.87万吨。
一交易员表示，新作出口销售低于市场预期，显示海外买家预计今秋丰收，想等等看是否价格会下跌。
9月玉米合约 跌3-3/4美分，收报3.59-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为329,876口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pKvFuf 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2owV5Xx 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com