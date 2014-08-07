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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因遭遇获利了结及需求疲弱

路透芝加哥8月7日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑，交易商称因遭遇获利了结，及需求疲弱和丰收预期。

期价在本月稍早触及的近四年低点寻获支撑，限制了跌幅。

近月玉米合约 周三曾升至一周高位。

美国农业部周四早表示，周度出口旧作玉米12.09万吨，新作玉米出口销售75.87万吨。

一交易员表示，新作出口销售低于市场预期，显示海外买家预计今秋丰收，想等等看是否价格会下跌。

　　9月玉米合约 跌3-3/4美分，收报3.59-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为329,876口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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