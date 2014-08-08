芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，在下周农业部报告前有技术性卖压

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透芝加哥8月8日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫2%，交易商称在下周美国农业部发布报告前有轧平仓位和技术性卖盘。
玉米作物将进入成熟期，美国玉米种植带多数地区天气温和，给市场增添了利空基调。
近月玉米期货 一度触及四年新低3.51-1/4美元，之后逢低承接买家进场，期价从低点反弹。
9月玉米期货 稍早一度上涨，但在10日移动均线切入位3.59-1/2遭遇阻力。
本周，近月玉米期货跌0.1%，为连跌七周，七周跌势中下挫22%，为2009年6-7月连跌七周以来最长跌势。
预计美国农业部在下周二的月报中将上调美国玉米产量预估以及2014/15年度结转库存预估。
9月玉米合约 跌7-3/4美分，收报3.51-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为327,192口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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