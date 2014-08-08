版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 9日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，在下周农业部报告前有技术性卖压

路透芝加哥8月8日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫2%，交易商称在下周美国农业部发布报告前有轧平仓位和技术性卖盘。

玉米作物将进入成熟期，美国玉米种植带多数地区天气温和，给市场增添了利空基调。

近月玉米期货 一度触及四年新低3.51-1/4美元，之后逢低承接买家进场，期价从低点反弹。

9月玉米期货 稍早一度上涨，但在10日移动均线切入位3.59-1/2遭遇阻力。

本周，近月玉米期货跌0.1%，为连跌七周，七周跌势中下挫22%，为2009年6-7月连跌七周以来最长跌势。

预计美国农业部在下周二的月报中将上调美国玉米产量预估以及2014/15年度结转库存预估。

　　9月玉米合约 跌7-3/4美分，收报3.51-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为327,192口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐