版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升逾1%，在农业部报告前有空头回补

路透芝加哥8月11日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一攀升逾1%，交易商称在盘中稍早触及合约低点后，玉米期货出现空头回补反弹。

投资人在美国农业部周二发布报告前轧平仓位。市场预计农业部将在报告中上调收成预估。上周CBOT玉米期货连跌七周，徘徊在近四年低点。

美国农业部周一稍早公布，截至8月7日该周出口检验玉米905,137吨，接近分析师预估区间90-110万吨的底部。

　　9月玉米合约 升5美分或1.42%，收报3.56-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为428,448口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐