芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因美国农业部产量预估低于市场预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥8月12日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大多收高，交易商称此前政府产量报告预计的今年美国玉米产量低于分析师预估均值。
在中午美国农业部发布月度供需报告前，9月合约 和12月合约 均创下合约新低。但一些分析师认为报告中性，促使投资人空头回补。
玉米期货连升两日，为近三周来首见，但在20日移动均线切入位均遭遇上升阻力。天气状况大致有利作物生长，限制了价格升幅。
美国农业部预计今年玉米单产为创纪录的167.4蒲式耳，但低于分析师预估区间的低端。农业部预计今年玉米产量达到创纪录的140.32亿蒲式耳，低于分析师预估均值142.53亿。
9月玉米合约 升1-3/4美分，收报3.58-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为560,859口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。