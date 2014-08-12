芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因美国农业部产量预估低于市场预期

路透芝加哥8月12日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大多收高，交易商称此前政府产量报告预计的今年美国玉米产量低于分析师预估均值。

在中午美国农业部发布月度供需报告前，9月合约 和12月合约 均创下合约新低。但一些分析师认为报告中性，促使投资人空头回补。

玉米期货连升两日，为近三周来首见，但在20日移动均线切入位均遭遇上升阻力。天气状况大致有利作物生长，限制了价格升幅。

美国农业部预计今年玉米单产为创纪录的167.4蒲式耳，但低于分析师预估区间的低端。农业部预计今年玉米产量达到创纪录的140.32亿蒲式耳，低于分析师预估均值142.53亿。

9月玉米合约 升1-3/4美分，收报3.58-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为560,859口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)