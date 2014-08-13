芝加哥期市：玉米期货小幅收涨，受助于空头回补买盘

路透芝加哥8月13日 - 美国玉米期货周三小幅收涨，连涨第三日，因基调中性的供需报告周二公布后，市场出现空头回补，带动玉米期价反弹。

美国农业部周二发布的月度供需报告中，对玉米单产和总产量的预估均低于分析师预期，引发投资者空头回补。但报告预期，今秋美国玉米收成创纪录，限制了价格涨幅。目前玉米期价仍徘徊在四年低位附近。

交投最活跃的CBOT-12月合约 连涨第三日，为约两个月来最长涨势。近月9月合约 小幅走低，12月合约较9月合约溢价收窄至合约低位12美分。

美国农业部称，民间出口商报告，向墨西哥出口销售10.76万吨美国玉米，向不知名目的地销售13万吨美国玉米，均为2014/15年付运。

CBOT-9月合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳3.58美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为300,216口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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