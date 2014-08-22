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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受技术性买盘带动收高，近月合约本周收平

路透芝加哥8月22日 - 美国玉米期货周五收高，交易商称因技术性买盘和空头回补，但对今年美国产量创纪录的预期仍影响市况。

交易商等待Pro Farmer本周田间巡查结束后对美国产量的预估。

交易商表示，没有迹象显示天气将对美国中西部产量构成威胁。

中国国家粮油信息中心最新发布的报告称，根据吉林和辽宁地区受旱情况，若按重旱面积减产50%，轻旱减产10%估算的话，粗略估算吉林和辽宁的减产幅度分别在100万吨和250万吨。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米 收报3.71-1/2美元，升2-1/2美分。

9月玉米期货 收高3-1/4美方，报3.65-1/2美元，本周9月玉米期货变动不大。

今日CBOT玉米期货成交量预计为278,571口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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