芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌逾2%，因美国产量创纪录前景引发的技术性卖压

投行观点：Anthem Inc目标价由169上调至197美元，评级为表现与大盘一致--巴克莱
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路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌2.4%，两日跌幅为两个月最大，交易商称因预期美国产量创纪录相关的技术性卖盘打压。
12月玉米期货 盘初就跌穿了100日移动均线，交易最后数秒的进一步卖压也令该合约跌穿10日移动均线技术支撑位。
美国农业部周一晚数据显示，在开局缓慢后，农户正在追赶收割进度，一些交易商称粮仓收储刚收割的谷物的空间已经不多。
美国农业部周一公布的出口检验数据不及分析师预期，出口需求有限也令玉米期货承压。
CME Group数据显示，在周一跌市中，玉米期货未平仓合约增至128.8万口，显示投资人在建立新的空仓。
12月玉米合约 下跌9美分或2.41%，报3.64-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为299,557口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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