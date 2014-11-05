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市场报道 | 2014年 11月 6日 星期四 05:59 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1.6%，因空头回补和技术性买盘

路透芝加哥11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上扬1.6%，逆转稍早的跌势，交易商称，受助于技术性买盘和投资者回补空头。

CBOT-12月玉米期货 收在100日移动均线之上，之前下探10日和20日移动均线。

美国玉米收成创纪录以及全球谷物供应充裕限制了玉米期价涨幅，现货玉米市场涨跌互现。

分析师预计，美国农业部周四将报告，截至10月30日当周出口销售美国玉米60-80万吨，高于之前一周的48.982万吨。 　　12月玉米合约 升5-3/4美分，报3.70-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为341,938口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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