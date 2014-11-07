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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货六周来首周收跌，受累于收割压力

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周五回落1%，六周来首周收跌，交易商称，受累于收割压力和对美国谷物的出口需求有限。

投资者还在下周一农业部公布月度供需报告前结清头寸。市场广泛预期，农业部将在报告中上调美国玉米收成预估。目前市场预期美国玉米产量创纪录。

不过，CBOT-12月玉米合约继续寻获技术支撑，周五收在100日移动均线附近。周四上扬，CME Group的数据显示，当日的未平仓合约增至132万口，为8月中以来最大，暗示投资者建立新的多头和空头头寸。

美国现货玉米走坚，因农户推迟卖出新收割的玉米，寄望价格之后会上涨。 　　12月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.67-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为373,979口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
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