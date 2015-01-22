芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因供应充裕和油价回落

加拿大数据：4月就业增长令人失望；但失业率创2008年10月来最低
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低， 交易商称，受累于基金驱动的技术性卖盘和原油价格因美元走强而下滑的 连带影响。 但CBOT-3月玉米期货 持于上周触及的数月低位之上。 供应充裕，以及南美丰产的前景重压市场。国际谷物协会将2014/15 年全球玉米产量预估从之前的9.82亿吨上调至创纪录的9.92亿吨。 美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国乙醇日产量为97.9万桶，较 之前一周增加1,000桶，接近上月触及的纪录高位99.2万桶。乙醇库存增 加15.8万桶，至2,040万桶。 EIA公布上周原油库存增幅为至少14年来最大后，原油价格走低。 市场预计，美国农业部周五公布的周度出口销售报告将显示，截至1 月15日当周，出口销售2014/15年度美国玉米80-100万吨。 3月玉米合约 跌4-1/4美分，报3.83-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为237,778口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月8日(一) 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 131.4 -- 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 21.75 25.37 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1%