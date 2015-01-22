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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因供应充裕和油价回落

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，
交易商称，受累于基金驱动的技术性卖盘和原油价格因美元走强而下滑的
连带影响。
    
    但CBOT-3月玉米期货 持于上周触及的数月低位之上。
    
    供应充裕，以及南美丰产的前景重压市场。国际谷物协会将2014/15
年全球玉米产量预估从之前的9.82亿吨上调至创纪录的9.92亿吨。
    
    美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国乙醇日产量为97.9万桶，较
之前一周增加1,000桶，接近上月触及的纪录高位99.2万桶。乙醇库存增
加15.8万桶，至2,040万桶。
   
    EIA公布上周原油库存增幅为至少14年来最大后，原油价格走低。
    
    市场预计，美国农业部周五公布的周度出口销售报告将显示，截至1
月15日当周，出口销售2014/15年度美国玉米80-100万吨。
　　3月玉米合约 跌4-1/4美分，报3.83-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为237,778口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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