芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因供应充裕和油价回落

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低， 交易商称，受累于基金驱动的技术性卖盘和原油价格因美元走强而下滑的 连带影响。 但CBOT-3月玉米期货 持于上周触及的数月低位之上。 供应充裕，以及南美丰产的前景重压市场。国际谷物协会将2014/15 年全球玉米产量预估从之前的9.82亿吨上调至创纪录的9.92亿吨。 美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国乙醇日产量为97.9万桶，较 之前一周增加1,000桶，接近上月触及的纪录高位99.2万桶。乙醇库存增 加15.8万桶，至2,040万桶。 EIA公布上周原油库存增幅为至少14年来最大后，原油价格走低。 市场预计，美国农业部周五公布的周度出口销售报告将显示，截至1 月15日当周，出口销售2014/15年度美国玉米80-100万吨。 3月玉米合约 跌4-1/4美分，报3.83-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为237,778口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)