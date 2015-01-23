芝加哥期市：CBOT玉米期货受出口数据强劲带动上涨，本周小跌

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨， 三个交易日内首见，交易商称因之前美国农业部发布的周度出口销售数据 为七年最高。 美国农业部数据显示，截至1月15日该周本市场年度玉米出口销售218 .5万吨，为2008年来最多。本市场年度和2015-16市场年度玉米出口销售 合计为10月9日该周来最多，当时出口商销售了243.3万吨。 商业买盘也提振了玉米期货，因上周下跌至约两个月低点促使出口需 求改善，同时也令农户卖兴降温。 本周玉米期货跌0.1%，或1/2美分。 中国海关数据显示，去年中国进口260万吨玉米，同比减少20.4%。 3月玉米合约 升3美分，报3.86-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为313,530口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)