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市场报道 | 2015年 1月 24日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受出口数据强劲带动上涨，本周小跌

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，
三个交易日内首见，交易商称因之前美国农业部发布的周度出口销售数据
为七年最高。
    
    美国农业部数据显示，截至1月15日该周本市场年度玉米出口销售218
.5万吨，为2008年来最多。本市场年度和2015-16市场年度玉米出口销售
合计为10月9日该周来最多，当时出口商销售了243.3万吨。
    
    商业买盘也提振了玉米期货，因上周下跌至约两个月低点促使出口需
求改善，同时也令农户卖兴降温。
    
    本周玉米期货跌0.1%，或1/2美分。
    
    中国海关数据显示，去年中国进口260万吨玉米，同比减少20.4%。
    
　　3月玉米合约 升3美分，报3.86-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为313,530口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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