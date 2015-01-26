芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，受累于基金卖盘和小麦跌势

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌不 到1%，交易商称，受累于少量的投资基金卖盘和小麦市场急跌。 小麦期价下跌近2%，因欧元走软和美元走强，影响美国小麦在全球出 口市场的竞争力。 玉米期货还因近期现货谷物市场下跌而承压。但跌幅受限，因美国农 业部数据显示，上周美国出口检验玉米886,825吨，超过分析师的预期。 路透数据显示，今日成交清淡，预估成交量约为18.85万口。芝加哥 商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，上周五未平仓合约增至131 .2万口，为11月20日以来最多。 乌克兰农业部称，该国从7月1日到1月26日出口玉米和小麦各860万吨 ，较上年同期增加1.4%。 3月玉米合约 跌2-3/4美分，报3.84美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为189,429口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)