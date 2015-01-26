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市场报道 | 2015年 1月 27日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，受累于基金卖盘和小麦跌势

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌不
到1%，交易商称，受累于少量的投资基金卖盘和小麦市场急跌。
    
    小麦期价下跌近2%，因欧元走软和美元走强，影响美国小麦在全球出
口市场的竞争力。
    
    玉米期货还因近期现货谷物市场下跌而承压。但跌幅受限，因美国农
业部数据显示，上周美国出口检验玉米886,825吨，超过分析师的预期。
    
    路透数据显示，今日成交清淡，预估成交量约为18.85万口。芝加哥
商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，上周五未平仓合约增至131
.2万口，为11月20日以来最多。
    
    乌克兰农业部称，该国从7月1日到1月26日出口玉米和小麦各860万吨
，较上年同期增加1.4%。
    
　　3月玉米合约 跌2-3/4美分，报3.84美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为189,429口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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