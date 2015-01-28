芝加哥期市：CBOT玉米期货降至约三个月低点，因技术性卖盘及乙醇供应过剩

路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至近 三个月低点，交易商称因全球库存充裕引发的技术性卖压以及乙醇供应过 剩。 在收盘前几秒内，玉米期货触及日低，今日跌幅为两周来最大。交投 最活跃的CBOT-3月玉米 稍早跌穿100日移动均线切入位，引发一波卖 盘。盘中该合约跌至3.73美元的11月5日来最低，结算价报3.73-1/4美元 ，跌8美分。 小麦期货重挫也给玉米期货带来压力，3月小麦期货大跌2.65%，因出 口需求乏善可陈，且全球谷物供应充裕。 路透数据显示，今日成交量超过30.5万口，为本周迄今最大。周二跌 市中的未平仓合约下滑3,861口，至130.5万口。 美国能源资料协会(EIA)称乙醇库存为2012年12月来最高后，美国乙 醇期货 跌1%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为308,019口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)