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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货降至约三个月低点，因技术性卖盘及乙醇供应过剩

路透芝加哥1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至近
三个月低点，交易商称因全球库存充裕引发的技术性卖压以及乙醇供应过
剩。
    
    在收盘前几秒内，玉米期货触及日低，今日跌幅为两周来最大。交投
最活跃的CBOT-3月玉米 稍早跌穿100日移动均线切入位，引发一波卖
盘。盘中该合约跌至3.73美元的11月5日来最低，结算价报3.73-1/4美元
，跌8美分。
    
    小麦期货重挫也给玉米期货带来压力，3月小麦期货大跌2.65%，因出
口需求乏善可陈，且全球谷物供应充裕。
    
    路透数据显示，今日成交量超过30.5万口，为本周迄今最大。周二跌
市中的未平仓合约下滑3,861口，至130.5万口。
    
    美国能源资料协会(EIA)称乙醇库存为2012年12月来最高后，美国乙
醇期货 跌1%。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为308,019口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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