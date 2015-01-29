版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：空头回补扶助玉米期货缩减跌幅，但仍徘徊在三个月低位附近

路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至三
个月低位，因技术性卖盘，但交易商称，玉米期货在收盘前几秒缩减跌幅
，受助于一波投资者空头回补。
    
    交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早跌至10月27日以来最低3.6
8美元，后在尾盘低吸买盘和小麦期货小涨带动下从低位反弹。
    
    不过，在去年录得创纪录丰产后供应充裕，以及以玉米为原材料的乙
醇库存为两年来最大等因素可能继续重压玉米价格。由于本周只剩下一个
交易日，玉米期货本周可能录得逾3%的跌幅。

    美国农业部报告称，上周出口销售美国玉米超过100万吨，在市场预
估区间内，但低于之前一周的约200万吨。
　　3月玉米合约 跌1-3/4美分，报3.71-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为361,079口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐