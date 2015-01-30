芝加哥期市：CBOT玉米期货受月底卖盘拖累下滑，1月大跌6.6%

路透芝加哥1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌， 连跌第五个交易日，交易商称因全球谷物库存充裕引发投资资金月底卖盘 。 尾盘少量空头回补将玉米期货从日低拉回，收盘仅小幅下滑。交投最 活跃的CBOT-3月玉米 稍早一度跌至3.65-3/4美元，为10月27日来最 低。在周三跌穿100日移动均线切入位后，该期货呈现技术性超卖，引发 多头结清仓位及新的空头建仓。 本月近月玉米合约 大跌6.6%，回吐12月所有升幅。 3月玉米期货结算价报3.70美元，跌1-1/2美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为375,951口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)