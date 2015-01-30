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市场报道 | 2015年 1月 31日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受月底卖盘拖累下滑，1月大跌6.6%

路透芝加哥1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，
连跌第五个交易日，交易商称因全球谷物库存充裕引发投资资金月底卖盘
。
    
    尾盘少量空头回补将玉米期货从日低拉回，收盘仅小幅下滑。交投最
活跃的CBOT-3月玉米 稍早一度跌至3.65-3/4美元，为10月27日来最
低。在周三跌穿100日移动均线切入位后，该期货呈现技术性超卖，引发
多头结清仓位及新的空头建仓。
    
    本月近月玉米合约 大跌6.6%，回吐12月所有升幅。
    
    3月玉米期货结算价报3.70美元，跌1-1/2美分。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为375,951口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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