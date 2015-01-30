芝加哥期市：CBOT玉米期货受月底卖盘拖累下滑，1月大跌6.6%

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透芝加哥1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌， 连跌第五个交易日，交易商称因全球谷物库存充裕引发投资资金月底卖盘 。 尾盘少量空头回补将玉米期货从日低拉回，收盘仅小幅下滑。交投最 活跃的CBOT-3月玉米 稍早一度跌至3.65-3/4美元，为10月27日来最 低。在周三跌穿100日移动均线切入位后，该期货呈现技术性超卖，引发 多头结清仓位及新的空头建仓。 本月近月玉米合约 大跌6.6%，回吐12月所有升幅。 3月玉米期货结算价报3.70美元，跌1-1/2美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为375,951口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。