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市场报道 | 2015年 2月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，受累于获利了结和技术性卖盘

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅走
低，因投资者在玉米期价周二录得一年来最大单日涨幅后锁定获利。
    
    交托最活跃CBOT-3月玉米期货 稍早测试周二触及的高位3.88-1/
2美元，但并未升穿该水准，引发一轮抛售。根据芝加哥商业交易所集团(
CME Group)周三提供的数据，周二未平仓合约减少近1.2万口，暗示投资
者在出脱空头头寸。 

    美元 反弹、乙醇供应增加以及以玉米为材料的生物燃油产量减
少也重压玉米期价。
　　3月玉米合约 跌2-1/4美分，报3.83-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为308,360口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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