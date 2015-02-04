芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，受累于获利了结和技术性卖盘

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅走 低，因投资者在玉米期价周二录得一年来最大单日涨幅后锁定获利。 交托最活跃CBOT-3月玉米期货 稍早测试周二触及的高位3.88-1/ 2美元，但并未升穿该水准，引发一轮抛售。根据芝加哥商业交易所集团( CME Group)周三提供的数据，周二未平仓合约减少近1.2万口，暗示投资 者在出脱空头头寸。 美元 反弹、乙醇供应增加以及以玉米为材料的生物燃油产量减 少也重压玉米期价。 3月玉米合约 跌2-1/4美分，报3.83-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为308,360口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)