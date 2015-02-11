版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连跌第二日，因全球供应充裕

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第
二日下滑，因全球供应充裕，昨日美国农业部上调2014/15年度全球玉米
结转库存预估。
    
    交易商称，出脱作多玉米/作空大豆的套利仓位的交易也令玉米期货
卖压加重。
    
    美国能源资料协会(EIA)数据显示，截至2月6日该周，美国乙醇库存
增至2,114万桶，为逾两年最多，因生产商三周来首次增加产量。
    
    汤森路透旗下Lanworth将阿根廷2014/15年度玉米产量预估上调至2,8
80万吨，1月28日预估为2,850万吨。Lanworth将巴西2014/15年度玉米产
量由7,570万吨下调至7,550万吨。
            
　　3月玉米合约 跌2-1/4美分，报3.85-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为357,788口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐