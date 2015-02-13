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市场报道 | 2015年 2月 14日 星期六 05:50 BJT

芝加哥期市：玉米期货在三日连跌后收涨，受助于低吸买盘和空头回补

路透芝加哥2月13日 - 美国玉米期货周五结束三日连跌收涨，交易商
称，受助于一波低吸买盘和空头回补。
    
    小麦和大豆市场走强提供进一步支撑。
    
    本周，CBOT-3月玉米期货 上扬0.5%，连涨第二周。
    
    CBOT-3月玉米合约 收报每蒲式耳3.87-1/4美元，上扬4-1/4美元
，收在30日移动均线之上。
    
    交易商将密切关注在下周美国农业部年度展望大会上对种植面积的预
估。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为325,249口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 母红; 审校 李军)
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