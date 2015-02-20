芝加哥期市：CBOT玉米大跌逾1%，因期权到期及获利了结

路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫逾 1%，交易商称因期权到期及投资人对昨日大涨获利了结。 交投最活跃的3月玉米 今日交投区间在昨日区间内，但今日跌势 抹去了本周微弱的升幅，本周该合约微跌几个美分。 交易商称，周五是3月期权的最后一个交易日，期货价格跌向3.80美 元的执行价，有大量期权执行价在该水准。 美国农业部报告，截至2月12日一周出口销售2014/15市场年度玉米93 .22万吨，高于分析师预估区间的高端。 3月玉米合约 跌4-1/2美分，报3.85-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为285,904口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)