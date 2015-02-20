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市场报道 | 2015年 2月 21日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米大跌逾1%，因期权到期及获利了结

路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫逾
1%，交易商称因期权到期及投资人对昨日大涨获利了结。
    
    交投最活跃的3月玉米 今日交投区间在昨日区间内，但今日跌势
抹去了本周微弱的升幅，本周该合约微跌几个美分。
    
    交易商称，周五是3月期权的最后一个交易日，期货价格跌向3.80美
元的执行价，有大量期权执行价在该水准。
    
    美国农业部报告，截至2月12日一周出口销售2014/15市场年度玉米93
.22万吨，高于分析师预估区间的高端。
　　3月玉米合约 跌4-1/2美分，报3.85-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为285,904口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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