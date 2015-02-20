芝加哥期市：CBOT玉米大跌逾1%，因期权到期及获利了结

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫逾 1%，交易商称因期权到期及投资人对昨日大涨获利了结。 交投最活跃的3月玉米 今日交投区间在昨日区间内，但今日跌势 抹去了本周微弱的升幅，本周该合约微跌几个美分。 交易商称，周五是3月期权的最后一个交易日，期货价格跌向3.80美 元的执行价，有大量期权执行价在该水准。 美国农业部报告，截至2月12日一周出口销售2014/15市场年度玉米93 .22万吨，高于分析师预估区间的高端。 3月玉米合约 跌4-1/2美分，报3.85-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为285,904口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016