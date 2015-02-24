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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第
三日走低，交易商称，因技术性卖盘和全球供应充裕。
    
    CBOT-3月玉米期货 升穿100日移动均线，触及3.87美元，但之后
回落，收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.77-1/2美元。
    
    大豆市场强势以及担忧今春美国玉米播种面积可能减少，从而导致供
应收紧等因素支撑玉米市场。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为534,543口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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