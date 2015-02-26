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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬逾1%，因技术性和基金买盘

路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升逾
1%，从昨日触及的三周低位反弹，交易商称，因技术性和投资基金买盘。
    
    大豆期货急升也扶助支撑玉米价格。
    
    玉米期货在多条移动均线遇阻，但周三蜡烛图上形成的锤头形态提供
支撑，该形态可能暗示已形成短期底部。
    
    乙醇期货攀升逾2%也提供支撑。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，玉米期货未平仓合
约降至1月初以来最低，因投资者在周五首个交割通知日前继续卖出3月合
约。
    
    交易商的平均预期为，首个交割通知日将交割玉米期货共计500-1,00
0口，因供应充裕。
　　3月玉米合约 升4-1/4美分，报3.80美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为336,053口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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