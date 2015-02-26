芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬逾1%，因技术性和基金买盘

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升逾 1%，从昨日触及的三周低位反弹，交易商称，因技术性和投资基金买盘。 大豆期货急升也扶助支撑玉米价格。 玉米期货在多条移动均线遇阻，但周三蜡烛图上形成的锤头形态提供 支撑，该形态可能暗示已形成短期底部。 乙醇期货攀升逾2%也提供支撑。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，玉米期货未平仓合 约降至1月初以来最低，因投资者在周五首个交割通知日前继续卖出3月合 约。 交易商的平均预期为，首个交割通知日将交割玉米期货共计500-1,00 0口，因供应充裕。 3月玉米合约 升4-1/4美分，报3.80美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为336,053口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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