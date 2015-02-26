芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬逾1%，因技术性和基金买盘

路透芝加哥2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升逾 1%，从昨日触及的三周低位反弹，交易商称，因技术性和投资基金买盘。 大豆期货急升也扶助支撑玉米价格。 玉米期货在多条移动均线遇阻，但周三蜡烛图上形成的锤头形态提供 支撑，该形态可能暗示已形成短期底部。 乙醇期货攀升逾2%也提供支撑。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，玉米期货未平仓合 约降至1月初以来最低，因投资者在周五首个交割通知日前继续卖出3月合 约。 交易商的平均预期为，首个交割通知日将交割玉米期货共计500-1,00 0口，因供应充裕。 3月玉米合约 升4-1/4美分，报3.80美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为336,053口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)